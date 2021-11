Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu (EHRL) tegevjuht Killu Maidla nentis Postimehe otsesaates, et toitlustussektori ettevõtjaid ärritas kõvasti, kui kuuldi minister Andres Sutti suust, et piiranguid ei ole ja seetõttu ka toetust sektorile ei tule. «See mõjub tegelikult väga solvavalt ja isegi ärritavalt, sest me ju teame, kuidas n-ö mittepiirangud on meie äri mõjutanud,» avaldas ta nördimust.