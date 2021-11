Lääne-Tallinna keskhaigla juht Arkadi Popov sõnas Postimehe otsesaates, et koroonaravimid Molnupiraviir ja Paxlovid, mida valitsus plaanib eeltellimusega 4,25 miljoni euro eest osta, on eeluuringutes näidanud kõrget efektiivsust. «Võib öelda, et tegemist on revolutsiooniga COVID-19 ravis,» arvas ta.