Otse Postimehest ⟩ Kui tõhusaks võivad kujuneda uued koroonaravimid? Vastab dr Popov

Valitsuse liikmed said eelmisel neljapäeval tervise- ja tööminister Tanel Kiigelt ülevaate sel aastal soetatavatest COVID-19 ravimitest ning võimalikest vajadustest 2022. aastal. Riik ostab nii haiglates kasutatavaid kui ka riskirühma inimeste koduseks raviks mõeldud COVID-19 ravimeid sel aastal 4,25 miljoni euro eest, edastab sotsiaalministeerium pressiteates.

COVID-19 koduseks raviks soetatavad suukaudsed retseptiravimid Molnupiraviir ja Paxlovid on mõeldud COVID-19 riskirühma kuuluvatele patsientidele, kellel on suur risk haigestuda raskelt ja sattuda haiglaravile. Nende ravimite soetamiseks valmistab Euroopa Komisjon ette Euroopa Liidu ühishanget, milles ka Eesti osaleb. Ravimeid on kavas võimaldada eeskätt COVID-19 riskirühma kuuluvatele patsientidele.