Kaitseminister Kalle Laanet ütles Postimehe otsesaates, et Eesti missioon Poolasse on eelkõige sümboolse tähendusega. «Eesliinile kindlasti mitte. Meie oleme toetav jõud,» sõnas minister. Lisaks leidis Laanet, et Valgevene kahjuks mängib ka süvenev siseriiklik kriis, sest tuhandetel migrantidel on tänaseks raha otsas.