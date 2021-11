Ametist lahkuv keskkonnaminister Tõnis Mölder ütles Postimehe otsesaates, et poliitika on tema jaoks kirg ja kindlasti jätkab ta poliitilist tegevust, aga praegu on hinge- ja pereelu kaitseks vaja hoog maha võtta. «Abikaasaga on nendel teemadel olnud väga tõsiseid vestlusi ja kindlasti on tema selles küsimuses oma sõna kaasa andnud,» tunnistas ta.