Tänases saates on külas on ema, kes päästis oma tütre elu, loovutades oma neeru. Maitseme liha, milles pole grammigi liha ning meenutame vanu telesaateid. Lisaks lähevad Piret ja Jüri ENSV kohvikusse, et sukelduda toonasesse igapäevaellu.