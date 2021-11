Endine kaitseministeeriumi asekantsler Meelis Oidsalu nentis Postimehe otsesaates, et kui varasemalt oli Venemaa abi Valgevenele hübriidsõja viljelemiseks hüpoteetiline, siis hiljutine Venemaa välisministri avaldus ei jäta kahtlust, et Putini käsi on mängus. «Kreml tuli kapist välja. Välisminister Lavrov hakkas esitama lunaraha nõudmisi Valgevene president Lukašenka eest,» märkis ta.