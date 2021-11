Riigikontrolör Janar Holm andis esmaspäeval riigikogu esimehele Jüri Ratasele üle riigikontrolli aastaaruande, mille keskmes on koroonakriisi õppetunnid. Holmi hinnangul on senises kriisijuhtimises puudujääke: tööülesanded ja tööjaotus on ebaselged ning vähese vaktsineerimise taga on eeskätt selle korraldus.