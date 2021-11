Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart kinnitas Postimehe otsesaates, et otsuse jätta 4.-8. klassi õpilased veel nädalaks koju, langetas linnavalitsus ühiselt koolijuhtide ja terviseametiga. «Terviseametiga on meil pidev kontakt. Linnakantseleis on ka inimene, kes vastutab nende kontaktide eest,» sõnas ta.