Terviseameti hädaolukorra staabi juht Ragnar Vaiknemets ütles Postimehe otsesaates, et peame endale ausalt tunnistama, et prognoositud 700 COVID-19 voodihaiget novembri keskpaigaks ka täitub. «Praegused prognoosid on üsna täpsed ja isegi võib-olla tagasihoidlikud võrreldes reaalsete numbritega,» märkis ta.