Otse Postimehest ⟩ Lee Vallikivi piirangutest: Mul pole kaastunnet inimeste vastu, kes restoranis lõunatada ei saa

«Kui perearstiga kohtumise aeg edasi lükatakse, siis loomulikult arst helistab ja lepib kokku uue kohtumise. Kindlasti võtame vastu kõik patsiendid, kelle tervislik seisund vajab kiireloomulist sekkumist,» kinnitas doktor. Ka suurvaktsineerimise ajal võetakse perearsti vastuvõtule krooniliselt haiged ja ka vaimse tervise hädadega patsiendid, lubas Vallikivi.

Loomulikult on suurvaktsineerimise ettevõtmine perearstidele lisakoormus, aga Vallikivi märgib, et tohtrid on ülekoormatud olnud juba pikalt ja reaalselt see aktsioon suurt pilti ei muuda. «Meil on ju meditsiinis üldiselt hädaolukord. Arstiabi kättesaadavuse tõrked on igal tasandil,» nentis ta.

«Kui helistate perearstikeskusesse, siis te ei pruugi saada löögile esimesel, teisel ja võib-olla ka kuuendal korral. Kui proovite saada vastuvõtule, siis ei pruugi see olla kohe nädala jooksul võimalik. Palun vabandust, aga küüneseenega tegeleme näiteks 11. novembril,» märkis ta.

Küll aga pani Vallikivi inimestele südamele, et retseptiravimite tellimus on tark teha juba nädalase varuga ette, mitte oodata viimase tabletini.

Perearstide selts tahab, et järgmisest nädalast tegeleksid vaktsineerimisega absoluutselt kõik perearstikeskused. «Vaktsineerime inimesi, kes veel ei ole kaitsepoogitud ja neid, kes vajavad tõhustusdoosi. Eelkõige eakad inimesed, kes esimesed kaks doosi said jaanuaris, veebruaris, märtsis – ka aprilli omad juba – võiksid oma nime kirja panna,» sõnas Vallikivi.

Perearstid on leppinud kokku, et patsiendid saavad pöörduda vaktsineerimise sooviga igasse perearstikeskusesse, mitte ainult enda arsti poole. «See ei oleks mõistlik, kui näiteks Tartus õppiv üliõpilane peaks oma perearsti juurde vaktsineerima minema Tallinnasse,» märkis ta.

Vaktsiinide jagumises on peretohter samuti kindel. «Kui tuleksid kõik need inimesed, kes siiani pole ennast veel vaktsineerinud ja tuleksid ka need, kes vajavad tõhustusdoosi, siis neile peaks vaktsiini jaguma,» arvas ta.

Lisaks saavad liikumispuudega inimesed abi koduõendusteenuse osutajate poolt – vajadusel tullakse ka koju vaktsineerima, märkis Vallikivi.

Le Vallikivi on Tanel Kiige tööga rahul

Mullu detsembris tunnustati tervise- ja tööminister Tanel Kiike perearstide poolt Mesilasemärgiga. Mesilasemärk on Eesti Perearstide Seltsi tunnustus, mida antakse vaid oma inimlikke võimeid ja tavakohustusi märkimisväärselt ületanud koostööpartneritele.

Vaatamata ajakirjanduse hävitavale hinnangule terviseministri tööle annaks Le Vallikivi Mesilasemärgi Tanel Kiigele ka tänavu. Perearstide seltsi juht on terviseministri tööga rahul. «Me peame olema väga ettevaatlikud muudatustega, mida tahetakse teha kiiresti ja radikaalselt,» vihjas ta terviseministri vahetusele.

«Praegusel hetkel leida uus inimene, kes ütleb, et tänaseni on tehtud kõik valesti ja nüüd hakkame rallit sõitma hoopis uutmoodi… See tekitaks kogus võrgustikus toimepidevushäiret,» selgitas Vallikivi, lisades, et parandada täistuuridel töötavat masinat on väga raske kui mitte võimatu.

«Jääda selgroogseks, leppida tagasilöökidega ja pideva sõimuga. Hoida sektoris üksmeelt ning veel töörahu, nii palju kui see kriisiolukorras on võimalik... Ei ole väga palju selliseid sotsiaalministreid, keda minu silmad on 20 aasta jooksul näinud, kes selleks samaks oleksid võimelised,» jätkus tal minister Kiigele kiidusõnu.