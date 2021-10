Otse Postimehest ⟩ Lauri Läänemets peab uusi piiranguid arusaamatuteks ja vastuolulisteks

Algusega kell 13.00 on Postimehe otsesaates Riigikogu põhiseaduskomisjoni aseesimees Lauri Läänemets (SDE), kes leiab, et valitsus on võtnud endale pandeemia haldamisel liiga suure rolli, mida ei suuda täita. «Vajalik on muuta nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadust nii, et valitsus ei saaks enam tavaolukorras selliseid poliitiliselt motiveeritud piiranguid teha,» annab ta pressiteate vahendusel teada.