JÄRELVAADATAV ⟩ Ivo Heinmaa «Aatomi tuumad ja tuumamagnetresonants»

Tuumamagnetresonants (TMR) on üks tänapäevaks väga täpseks arendatud ainete uurimismeetod. Selle meetodi aluseks on asjaolu, et tugevas magnetväljas saab osasid aatomituumi raadiolainetega võngutada. Samas pole kõik aatomituumad molekulides või kristallides magnetväljale ühtmoodi kättesaadavad. Erinevad aatomituumad on sõltuvalt nende ümber olevatest elektronidest ja teistest aatomituumadest veidi erineva magnetvälja mõju all ja nii erineb ka nende poolt neelatavate (tuumi võnkuma panevate) raadiolainete sagedus. Neist sageduste muutustest saabki teha väga täpseid järeldusi molekulide ülesehituse ja muudegi omaduste kohta.



TMR meetodi ja selle rakendamise eest on jagatud arvukalt Nobeli preemiaid ning seda kasutatakse füüsikas, keemias ja bioloogias ning meditsiiniski.

Miks meid peaksid huvitama erinevad ainete uurimismeetodid? Põhjus on lihtne: me näeme maailma täpselt nii detailselt, millise võime meile need meetodid annavad.



Loengus räägitakse TMR meetod selgemaks ja avatakse selle uurimismeetodi tausta. Juttu tuleb sellestki, mida on tehtud tuumamagnetresonantsi edendamisel Eestis.