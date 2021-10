Otse Eloga ⟩ Miks Keskerakond pärast valimisi meelt muutis?

Miks kehtestasti karmid koroonapiirangud kõigest kaks päeva pärast valimisi? Kas piiranguid oleks olnud vaja juba varem, aga poliitikud ei tahtnud enne valimisi ebapopulaarseid otsuseid teha? Miks varem tulihingeliselt vaktsineerimata inimeste jõulisema piiramise vastu seisnud Keskerakond pärast valimisi meelt muutis? Viimasel ajal on meedias kõlanud väited, et Keskerakonnas käärib ja erakonna senise juhi sära on kustunud. Kuivõrd on nendel spekulatsioonidel alust? Kas Keskerakond võitis või kaotas valimised? Mis hakkab toimuma varem Keskerakonna poolt ainuvalitsemise all olnud Tallinnas ja Narvas?