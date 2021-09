Raudsaare dialoogid ⟩ Mis on läinud Estonia huku uurimisel valesti ning kas ja kes vastutab? Stuudios on Piret Kergandberg (Blankin)

Advokaadibüroo Wallessi partner ja vandeadvokaat Piret Kergandberg (Blankin) on pikki aastaid olnud Estonia tragöödias hukkunute Rootsi omaste esindaja. Saates tuleb juttu Estonia vraki hauarahu õiguslikust ja eetilisest küljest. Mida juriidiliselt tähendab, et Eesti on Estonia lipuriik? Mida võib juriidilisest aspektist öelda sukeldumiste kohta Estonia vraki juurde? Kui keegi peaks midagi merepõhjast välja tooma, siis kellele see asi kuulub?