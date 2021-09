SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor nentis Postimehe otsesaates, et hinnatõusus ei ole iseenesest midagi halba. «Pigem tuleb karta vastupidist,» sõnas ta. Nestor prognoosib, et kui tänavu on peamiseks inflatsiooni vedajaks energia, siis järgmisel aastal saab selleks olema tõenäoliselt toit.