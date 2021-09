Riigikogu väliskomisjoni liige Eerik-Niiles Kross (Reformierakond) nentis Postimehe otsesaates, et IT-inimesed, kes Venemaa e-valimiste süsteemi välja töötasid, on pehmelt öeldes kahtlased. «See kindlasti on riiklikult mõjutatav ja kontrollitav,» sõnas ta.