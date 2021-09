Tänases otsesaates on esimeseks külaliseks Tallinna abilinnapea Andrei Novikov (KE), kelle peamiseks tööülesandeks on koordineerida linnaplaneerimise ja transpordi valdkonda. Mida on ta suutnud nelja aastaga linnas paremaks muuta ja miks ikkagi ratturid tema tegevusega rahul pole?