Millist rolli mängis muinsuskaitseliikumine Eesti vabanemises 30 aastat tagasi? Missugune on meie muinsuspärandi roll tänapäevases Eestis? Kas Baltisaksa mõisaarhitektuur ja postijaamad on meile olulised? Muinsuskaitseliikumine on teisenenud, kuid vaimsus on alles, ehkki mitte alati domineeriv. Kuidas tutvustada uutele põlvkondadele seda vaimsust?