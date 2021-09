Otse Eloga ⟩ Kurm: Kui valitsus lubadusi ei täida, on inimestel õigus ise samme astuda

Miks on Estonial hukkunute lähedased käivitanud laevavraki paralleeluurimise? Kas ja miks ei usaldata valitsuse poolt ellu kutsutud uurimist? Kui palju maksab ekspeditsioon ja kust tuleb raha? Kas hauarahulepingu lõpetamine põhjanaabritega avas võimaluste akna kõigil soovijatel Estoniat uurima minna? Estonial hukkunute lähedased on otsustanud ise korraldada ekspeditsiooni laevavrakile, et leida vastused küsimustele, mis neid on vaevanud viimased 27 aastat.