Tallinn Film Wonderlandi tegevjuht Gren Noormets avaldas Postimehe otsesaates lootust, et kui kultuurikomisjon lisab Tallinna filmilinnaku riiklikult tähtsate kultuuriobjektide pingeritta, siis võib linnaku ehitus alata juba tänavu. «Meie unistuseks on see, et loodetavasti saab tänavu juba kopa maasse lüüa ja lindi lõikamiseks läheb järgmisel aastal,» märkis ta.