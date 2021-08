Mondo MTÜ on aastaid tegelenud Afganistani sotsiaalse arengu toetamisega naiste tervise ja tüdrukute hariduse edendamisel. Näiteks on tänu nende tegevusele kohapeal koolitatud ligi 120 ämmaemandat.

Talibani võimuga on küsimus, kas kogu see vaev ja hool on läinud tühja. Postimehe otsesaates oli MTÜ Mondo arengukoostöö suuna juht ja Afganistani projektide koordinaator Riina Kuusik-Rajasaar, saatejuht Toomas Kask.