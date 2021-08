Esimene ESTPOL5 meeskond naasis laupäeval kuu aega kestnud lähetuselt Leedust. Postimehe otsesaates lausus meeskonna juht Teili Piiskoppel, et enamasti olid vahele jäänud migrandid rahumeelsed, aga mõnel korral oli vaja kasutada ka käeraudu. Nad kartsid, et on vahele jäänud Valgevene piirivalvele, mis nende hinnangul oleks ohtlik. Kui nad kuulsid, et tegemist on Leedu piirivalvuritega, siis nad rahunesid,» märkis ta.