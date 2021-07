Otse Postimehest ⟩ Karilaid: praegune presidendivalimiste protsess ei tee poliittasandile au – vaja oleks otsevalimisi

Eks aeg näitab, kuidas minu käekiri erineb eelkäijate omast. Kindlasti kavatseme senisest rohkem tähelepanu pöörata poliitika kujundamistele. Meil on seitse ministrit, oleme sõlminud koalitsioonilepingu – seal on väga palju tähtsaid sõnastusi, vähendada ebavõrdsust majanduslikult ja regionaalselt. Aga millised poliitilised programmid sinna järgi tulevad, kui kaugel on erakorraline pensionitõus – me kindlasti paneme sellise parlamentaarse järelvalve, kontrolli ning suuna näitamise senisest aktiivsemalt täitevvõimule peale ja ma arvan, et see kindlasti õnnestub meil.