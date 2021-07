Sotsiaalministeeriumi Covid-19 vaktsineerimise töörühma asejuht Arkadi Popov ütles Postimehe otsesaates, et 70-protsendisest elanikkonna vaktsineeritusest ei pruugi piisata karjaimmuunsuse tekkeks, aga vähemalt on see Euroopas kokkulepitud suunis realistlik. «Minu hinnangul vaktsineerida 90 või 95 protsenti elanikkonnast ei ole realistlik,» nentis ta, vihjates viroloog Andres Meritsale, kelle hinnangul on karjaimmuunsuse tagamiseks vajalik vaktsineerida 95 protsenti elanikkonnast.