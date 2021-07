Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) peadirektori asetäitja piirivalve alal Egert Belitšev ütles Postimehe otsesaates, et kui illegaalide liiklus Leedu-Poola piiril peatatakse, siis võib rändesurve kanduda Eestile. Rändekriisi lahendamiseks on vaja aga lõpetada inimkaubitsejate tegevus. «Rände tegelikuks lõpetamiseks on vaja lõpetada kuritegelike ühenduste tegevus või teha nende elu võimalikult keeruliseks,» sõnas ta.