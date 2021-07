Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) peadirektori asetäitja piirivalve alal Egert Belitšev ütles Postimehe otsesaates, et seoses pandeemiaga oli vaja muuta ebaseadusliku sisserände kriisiplaani. «Tõenäoliselt on vajadus inimesi suuremas mahus testida ja võib tekkida vajadus ka suuremas mahus inimesi isoleerida, kes on nakatunud,» tõdes Belitšev.