Riigi Infosüsteemi Ameti küberturvalisuse analüütik Lauri Tankler tõdes Postimehe otsesaates, et küberkurjategijad muutuvad järjest professionaalsemaks ja kuna ohvriks langenud firmad on valmis ebameeldivuste lühendamiseks suuri summasid lunaraha välja maksma, siis on ka n-ö «keldrihäkkerid» juba sama osavad kui riiklikud rühmitused.