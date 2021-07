02.07.2021, Tallinn. Saade "Otse Postimehest". Külaline on Eesti Õdede Liidu president Anneli Kannus. Saatejuht Toomas Kask. Foto: Konstantin Sednev / Postimees Grupp FOTO: Konstantin Sednev/Postimees Grupp

Eesti Õdede Liidu president Anneli Kannus kinnitas Postimehe otsesaates, et pärast liiva jooksnud läbirääkimisi tööandjatega riikliku lepitaja vahendusel on õdede liidul nüüd võimalus ametlikult streikima hakata. «Tõsi, ühe sammuna on võimalik hakata ette valmistama ka streiki,» nentis ta.