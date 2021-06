Otse Postimehest ⟩ «Tipust Topini» peakorraldaja: kui autojuhid näevad teel vilkuvaid tulukesi, võiksid nad sõidukiirust vähendada

Ei, selle juured on Ameerikas ja siis läbi Eesti Nike esinduse on see jooks nii-öelda Eestisse toodud. Esimene aasta jooksime kolme meeskonnaga, kes olidki Nike ja Sportland töötajad ja sealt on see samm-sammult hakanud kasvama. Oleme iga aasta natukene osalejate arvu suurendanud ja nii oleme täna jõudnud 60 meeskonnani, kuigi huvi oleks vähemalt kaks korda suurem.

Kui suured jooksusõbrad eestlased üldse on?

Kui vaatame viimaste aastate jooksukalendri tihedust, kui palju erinevaid jooksuüritusi on valida ja kui vaatame, kui palju inimesi metsa- ja terviseradadel selle kahe koroona-aasta ajal liigub, siis ma arvan, et jooksmine on väga-väga populaarne.

Käime selle «Tipust Topini» trajektoori veel läbi.

Tipust Topini rada algab Suure-Munamäe tipust ja viib jooksjad läbi Rõuge, Otepää, Elva, Tartu, Palamuse, Porkuni, Tapa, Lehtse, Jäneda, Kõrvemaa, Raasiku, Saha, Piritale. Joostakse avatud liiklusega teedel. Üheskoos joostakse kokku 337 km. Tegelikult me väldime suurt liiklust, väldime suuri maanteid. Kõige suurem maantee, kus jookseme, on Piibe maantee ja seal liigume öösel. Oleme otsinud kõrvalisi maanteid, väiksemaid külateid, väiksemat asfaltteed. See rada on hästi kihvt - ma arvan, et see viib paljud osalejad kohtadesse, kuhu nad muidu ei ole sattunud.

Kui palju on osavõtjatel aega seda ilu nautida?

Jooksmine on nii rahuliku tempoga tegevus, et sa saad tegelikult kogu aeg ümbrust vaadata. Pigem on võib-olla kahju sellest, et mingi aeg on pime ja siis sa ei näe kaunist Vooremaad või ei näe, mis ümberringi toimub. Aga ma arvan, et on küll aega nautida ja tegelikult see melu, see karavan liigub kohe kaasa ning need üheksa inimest, kes parasjagu ei jookse, saavad seda igal juhul nautida.

Kas siinkohal tuleks teha üleskutse ka autojuhtidele, et tuleks olla tähelepanelik, sest jooksjaid on tavapärasest rohkem rajal.