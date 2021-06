«Me tegelikult räägime ikkagi eelmise valitsuse ja EKRE algatusest,» sõnas Ligi ja lisas, et eelnõu on riigikogule antud ja parlamendi asi on nüüd hääletada ja debateerida, aga kui inimesed on öösel lihtsalt «piinamisel», siis sisuline külg ei jõuagi tegelikult arutluse alla, sest kõik teavad, et siis kehtib «kes keda» olukord.

Riigikogu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraksiooni liige Anti Poolamets vastas Ligi kriitikale, et ööistung täitis oma eesmärki. «Oli väga sisukas öö, väga sisukas arutelu, sest me ju käsitlesime eelnõusid ja ma ei ole ammu nii sisukal istungil olnud. Minu arvates me oma eesmärgi saavutasime, et näidata, et selles seaduses on tõsised puudujäägid.»