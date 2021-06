Välisministeeriumi asekantsler Märt Volmer kinnitas Postimehe otsesaates, et välisministeeriumi töö Eesti-Soome rändeprobleemi lahendamiseks on olnud väga intensiivne. Samas on seda tehtud viisakalt ja avalikkusele teadmata. «Tagantjärgi mõeldes oleks võib-olla tõesti pidanud rohkem trummi lööma selle töö ümber,» arvas ta.