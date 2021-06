Otse Postimehest ⟩ Peatoimetaja Marti Aavik: toredust ja huumorit võiks lehes rohkem olla

Postimehe tase on eelmise peatoimetaja Mart Raudsaare juhtimise all läinud paremaks ja ühtlasemaks, leidis Aavik. «See tunne, mis oli eelmisel talvel erineb täiesti praegusest. See on väärtuslik lugemine!» ütles ta.

Samas ootab peatoimetaja leheveergudelt leida rohkem peenet huumorit ja elurõõmu. «Me ei saa loomulikult uudistest teha palagani, aga tegelikult me teeme ju omavahel väga head nalja,» nentis Aavik, lisades, et elurõõm ja lust peaks lugejateni rohkem jõudma. «Vormi osas peab veel mõtlema,» nentis ta.

Marti Aavik nentis, et tõsine analüüs peab loomulikult lehes olema, aga ajakirjanik ei saa olla «joonlaua alla neelanud tegelane», kes oma huumorimeelt häbeneb. «Mõlemad peavad olema. Sisu peab olema, mis on kontrollitud ja usutav ning arukalt ära seletatud. Aga sinna juurde nalja teha ei ole sugugi paha,» arvas ta.

Postimehe uue peatoimetajana alustas neljapäevast tööd senine peatoimetaja asetäitja Marti Aavik. Senine Postimehe peatoimetaja Mart Raudsaar asub juhtima Sihtasutust Jaan Tõnissoni Postimehe Fond.

Vanad sõbrad tagasi?

Küsimusele, kas peatoimetajana plaanib nüüd Postimehest lahkunud helgeid päid tagasi meelitama hakata, Marti Aavik muigas ja soovitas konkurentidel rahakotirauad avada.

«Ma loodan, et minu vanad sõbrad näiteks Ekspress Grupis ja Äripäevas saavad nüüd kohe palka juurde. Lugupeetud konkurendid, pange oma rahakotid valmis, heade inimeste pealt ei ole mõtet koonerdada,» naeris ta.

Kuidas meelitada tagasi väärt ajakirjanike, kes on uudistemajast solvumisega lahkunud, on juba raskem küsimus. «Ka mina läksin siit Postimehest ära ja mitte vabatahtlikult,» tunnistas peatoimetaja.

«Seda on raske kirjeldada, aga Postimees oma ajalooga... Ja ajakirjaniku töö on mul nii südames, et ma olin väga solvunud, kui mind siit minema aeti. Küsimus on selles, kuidas selle solvumisega hakkama saada,» nentis ta.

Samas arvas Aavik, et kindlasti leidub ka inimesi, kes polekski pidanud Postimehes töötama. «Hingelt kommunist ei saagi olla seltskonnas, kus siiralt soovitakse, et Eestil hästi läheks,» sõnas ta.

Teatavad muudatused tulekul

Peatoimetaja tunnistas, et teatavad muudatused lehe töös ikkagi tulevad. «Põhijoontes oleme muudatustes kokku leppinud. Need on süsteemsed ja hõlmavad päris palju elemente. Näiteks koolitused ja muud asjad kaasa arvatud,» kirjeldas ta.

Samas märkis Aavik, et uudistemaja siseelu kirjeldamine avalikkusele muutuks lugejale tüütuks, seega on parem need ellu viia ja siis näidata töö vilju. «Väärtuskoht, mida me teenime, on ikkagi lugejahuvi,» sõnas ta.