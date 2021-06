Maskikohustus siseruumides lõppes täna päevapealt, seda nii ühistranspordis, koolis kui ka teatris, kinos. On see hea mõte?

See on päris mõistlik mõte, kuna kui me vaatame elanikkonna maskikandmise viisi, siis näeme, et maski kantakse korduvalt, võetakse taskust või kotist ja pestakse kaootiliselt. Ühekordseid makse kannavad võibolla ainult tervishoiutöötajad, teised ei kanna ja kuna haiged inimesed, kes satuvad tervishoiuasutusse, jäävad ikkagi maskikohustuse kandlusega, on mõistlikum jäätmeid mitte tekitada ja jätta see kohustus ära.