Otse Postimehest ⟩ Jaanus Rahumägi: See on au ja väärikuse küsimus, et Estonia vrakki uuriks Eesti firma

Tõepoolest meid teatakse põhiliselt selle põhjal, mida te kirjeldasite, aga samal ajal me oleme olnud üsna aktiivsed vee all ka. Me teenindame maailma suurimaid süvendusettevõtteid, kes süvendavad sadamaid ja sellega seoses tõmmatakse teinekord laevadele esimeses või teises maailmasõjas kasutatud pomme. Meie eksperdid on suurte süvenduslaevade peal ja siis annavad oma hinnangud nendele esemetele, mis siis tõmmatakse laeva süvenduse käigus. Samuti oleme eelmise aasta jooksul teinud ühe väga võimsa operatsiooni, kus me oleme tuvastanud 9000 erinevat ferromagneetilist objekti vee all, millest osutusid üle tuhande lõhkekehadeks. Seega meie põhiteema tegelikult on veealune demineerimine, pommide kahjutuks tegemine, nende ladustamine ja koostöö kohalike merevägedega.