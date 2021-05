Riik valmistab ette üleriigilist tõrjeprogrammi võitluseks võõrliikide – Hispaania teeteo ja mustpea nälkjaga. Milles see seisneb? Praegu on parim aeg võõrliigiga võitlemiseks, kuna nälkjad pole veel munema hakanud. Stuudios on Keskkonnaministeeriumi looduskaitseosakonna peaspetsialist Merike Linnamägi, kes võtab näitamiseks kaasa ka teod.