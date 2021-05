Riigikontrolör Janar Holm tõdes Postimehe otsesaates, et enam ei piisa «tatist, teibist ja pärituulest» – nüüd on vaja otsuseid. «Raha on vaja selleks, et olemasolevaid süsteeme üleval hoida. Ei tahaks jõuda olukorda, kus Eesti e-riigi peamiseks strateegiliseks eesmärgiks saab see, et süsteemid ei kukuks kokku,» märkis ta.