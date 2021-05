Teisipäeval avatakse Tallinnas vaktsineerimiskeskus Tondiraba spordihallis, mida haldab Ida-Tallinna Keskhaigla (ITK). ITK juhatuse liige-õendusjuht Ülle Rohi sõnul on vaktsiinidoosi saamiseks aja broneerimine väga aktiivne. «Selleks nädalaks on planeeritud 4752 vaktsineerimise aega ja need ajad täitusid laupäevaks, ehk kahe päevaga,» ütles ta Postimehe otsesaates.