«Raudsaare dialoogid» keskendub seekord loomadele ja nende loomusele. Kui palju on inimeses looma? Kas loomaaed on sobilik keskkond loomadele? Kuidas tagada selle, et liigid säiliksid ja inimesed ning loomad saaksid meie planeedil harmooniliselt koos eksisteerida? Nendele ja paljudele teistele küsimustele aitab vastust leida kauaaegne Tallinna Loomaaia direktor Mati Kaal.