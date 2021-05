Otse Postimehest ⟩ OECD haridusvaldkonna juht: oleme õppinud, kuidas kasvatada roboteid

Kui me räägime haridusmaastikust pärast 2020. aastat, siis ei saa me üle ega ümber sellest, kuidas koroonapandeemia on seda mõjutanud. Millised on olnud peamised muutused, mida olete täheldanud?

Õpilased, kes teadsid, kuidas iseseisvalt õppida, kellel oli juurdepääs tehnoloogiale ning toetav keskkond – sealhulgas nende vanemad – nemad on päris hästi toime tulnud, aga paljud õpilased, kellele õpetajad varem tarkusi nii-öelda ”lusikaga söötsid”, kellel ei olnud kodus õiget toetust ega juurdepääsu tehnoloogiale, nemad jäid tuntavalt õppetöös maha. Ja ma pean ütlema, et Eesti on tegelikult üks edulugusid, sest võrreldes paljude teiste riikidega, oli Eesti selleks olukorraks hästi valmis. Eesti on pannud tugeva rõhuasetuse digitaalsetele lahendustele, loomingulisele tööle ning probleemide lahendamise oskustele ja Eestil on suurepärane õpetajate vägi. Oleme ilmselt viimase paari kuu jooksul näinud rohkem tehnoloogilist- ja sotsiaalset innovatsiooni kui paljude eelnevate aastate peale kokku. Ma arvan, et reaalsus on, et pandeemia on suurendanud paljusid kitsaskohti meie haridussüsteemides.