Mõttekoja Praxis analüüsi järgi lisandub lähiajal iga kuu tuhandeid inimesi, kellel puudub igasugune sissetulek. Samal ajal käib kinnisvaraturul aga selline möll, et keskpank on valmis vajadusel eluasemelaenude andmise tingimusi karmistama. Kuidas on olukord inimeste endi hinnangul? Kas eestlased ägavad suurte säästude all või puhub neil taskutes tuul? Et veidi paremini hetkeolukorrast aru saada, viisime Balti jaamas läbi tänavaküsitluse. Vaata ülalolevast videost, kuidas koroona-aasta inimeste rahakotile on mõjunud!