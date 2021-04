Otse Postimehest ⟩ Kuidas tõhustada kontrolli lasteasutustes töötajate üle? Vastab Lastekaitse Liidu president

Eile jõudis meediasse teade, et Põhja prefektuuri seksuaalkuritegude ja lastekaitsegrupp pidas eelmisel nädalal kinni 57-aastase Andrese, keda kahtlustatakse laste seksuaalses väärkohtlemises. Tallinnas kinni peetud varasemalt karistamata Andres on pikaajaliselt töötanud lasteasutuses ning seni kogutud informatsiooni põhjal võis mees selliseid tegusid toime panna juba 1990. aastate keskpaigast alates. Vanalinna Hariduskolleegiumi pikaaegne juht, kes palkas Andrese nende kooli kojameheks ütles, et tal oli koheselt sisetunne, et midagi on valesti.