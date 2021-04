«Raudsaare dialoogid» keskendub seekord reisikirele. Mis on see, mis paneb meid kõikide ohtude ja katsumuste kiuste püüdlema horisondi poole ja kaugemale? Miks just meri seostub meile vabadusega ning mis on see miski, mis ajab meid, maismaal elavaid inimesi pikemaks ja lühemaks ajaks lainetele loksuma?