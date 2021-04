Otse Postimehest ⟩ Estonia peadirektor: kui üks objekt ajas ja ruumis muutub, kas see on niivõrd taunimisväärne?

Estonia ooperiteatri võimalik juurdeehitus on viimastel päevadel kütnud palju kirgi. Muinsuskaitsjad on seisukohal, et juurdeehituse maht on väga suur ning see hakkaks varjutama vaateid Estoniale ning vanalinnale ja lisaks on see kavandatud Tallinna bastionaalvööndisse. Estonia peadirektori kinnitusel saaks selle aga praeguse hoonega nii sujuvalt integreerida, et vana maja kolm originaalfassaadi säiliksid senisel kujul ning see ei varjaks vaateid vanalinnale.