Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder nentis Postimehe otsesaates, et erakonnas toimub inetuks kiskuv võimuvõitlus. Seeder ei võta südamesse, et Parempoolsete juht Kristjan Vanaselja teda Ungari peaminister Viktor Orbaniga võrdles. «Poliitikas ei saa võtta asju isiklikult isegi siis, kui rünnakud on otseselt isiklikud,» sõnas ta.