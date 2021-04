Eesti tõusis suurima ükssarvikute arvuga riigiks Euroopas, mistõttu on meid nimetatud ka Euroopa Silicon Valley'ks. Startup Estonia juht Eve Peeterson ütles Postimehe otsesaates, et Silicon Valley kujund on inimestele küll tuttav, aga tema astuks sammu edasi. «Eesti on parem kui Silicon Valley, sest Eesti on Eesti ja me ei pea tingimata Silicon Valley’t järgi tegema,» arvas ta.