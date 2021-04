Tallinna Ülikooli sotsiaalpsühholoogia professor Mati Heidmets ütles Postimehe otsesaates, et pandeemia on toonud ühiskonnas nähtavale sõnumeid, mida me enne koroonaaega tähele ei pannud. «Kui hästi jämedalt joonistada pilt, siis tundub, et see röntgen näitab meile vähemalt kolme suurt inimrühma Eestis,» märkis ta.