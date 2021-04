Värsked küsitlusuuringu tulemused näitavad, et koroonakriis ja sellega kaasnenud piirangud on jätnud sügava jälje eestlaste vaimsele tervisele. Eriti tugevalt on keerulisest olukorrast mõjutatud koolinoored, kelle toimetulekumehhanismid on põgusa elukogemuse tõttu veel haprad.