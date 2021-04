Riigikogu liige Urmas Reinsalu (Isamaa) ja teadusnõukoja juht professor Irja Lutsar arvasid Postimehe otsesaates, et piirangute leevendamisel peaks olema prioriteediks number üks koolide avamine, aga piirkondlikult. «Piirkonnad, kus olukord on kontrolli alla saadud, näiteks Saaremaa ja Hiiumaa. Seal võiks varsti katsetada koolide avamist,» märkis Lutsar. Samas nõustusid Reinsalu ja Lutsar, et aprillis me riigi avamisest veel rääkida ei saa.