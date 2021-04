Otse Postimehest ⟩ Mihkelson: Kremli eesmärk on Ukraina ühel või teisel viisil murendada

Raada avaldus, mille nad tegid nädalapäevad tagasi, on otsene reageering nende pingete kasvule, mis Ida-Ukrainas on toimunud ja seda mitte vaid läbi selle, et Venemaa oma täiendavaid vägesid nii Ida-Ukrainasse kui Krimmi poolsaarele koondab. Märtsi lõpus sai Ida-Ukrainas ühes rünnakus surma neli Ukraina kaitseväelast ja justnimelt sellele jõhkrale sündmusele ülemraada reageeris ning lisaks tõesti see massiivne propaganda, mis Venemaal on toimunud. Tegelikult see reaktsioon, mis praegu on lääne poolt Ukraina toetuseks tulnud, kus täna tegi NATO peasekretär Jens Stoltenberg väga selge seisukohavõtu Ukraina toetuseks ka NATO poolt, rääkimata Ühendriikide presidendi Joe Bideni telefonikõnest ja paljudest teistest riigijuhtidest, siis selles suhtes on Ukrainal seljatagune väga kindel. Küll aga pole meil siiani päris hästi teada, millised võiksid olla Venemaa kavatsused.